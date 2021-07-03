صور.. أغلى 8 دراجات نارية في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم صناعة الدراجات النارية مجموعة من الموديلات التي طرحت بأعلى تكلفة شهدتها الصناعة طوال التاريخ.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أغلى الدراجات النارية التي طرحت عبر تاريخ الصناعة، من مختلف الماركات الرائدة بتصنيع الدراجات النارية.

وضمت القائمة، دراجة Ducati Desmosedici D16RR NCR M16 موديل عام 2004، التي طرحت بمحرك ينتج قوة 200 حصان، وبتكلفة 55 ألف دولار.





تلتها دراجة Kawasaki Ninja H2R موديل عام 2015، التي طرحت بمحرك ينتج قوة 200 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 250 ميلا في الساعة، وبتكلفة 65 ألف دولار.





ثم جاءت دراجة MV Agusta F4 LH44 التي طرح منها 44 نسخة فقط للبيع، وتعمل بمحرك ينتج قوة 205 أحصنة، وبتكلفة 76 ألف دولار.





وضمت القائمة، دراجة Energica Ego 45 Limited Editon التي طرح منها 45 نسخة فقط للبيع، وتعمل بمحرك بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، وبتكلفة 82 ألف دولار.





تلتها دراجة Aprilia RSV4 FW-GP، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 250 حصانا، وبتكلفة 90 ألف دولار.





من بعدها ضمت القائمة دراجة بي إم دبليو HP4 Race التي طرح منها 750 نسخة فقط للبيع، وتصل تكلفتها إلى 95 ألف دولار.





ثم دراجة هوندا Honda RC213V-S التي طرحت بمحرك ينتج قوة 214 حصانا، وصنع منها 250 نسخة فقط، بتكلفة تصل إلى 204 آلاف دولار.





في ختام القائمة، جاءت أغلى دراجة نارية طرحت على الإطلاق، هي دراجة Tamburini T12 Massimo التي توفرت بمحرك ينتج قوة 230 حصانا، وتصل تكلفتها إلى مليون و117 ألف دولار.



