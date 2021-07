دودج تشالنجر على عرش مبيعات سيارات العضلات الأمريكية بالربع الثاني لـ 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مبيعات الربع الثاني من عام 2021 في أمريكا هي فترة نعتقد أن شركة فورد ستحرص على نسيانها، حيث تسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات بخفض مبيعات صانعة السيارات بشدة، حيث تفوقت رام وشيفروليه على مبيعات سلسلة اف من فورد، كما استطاعت دودج تشالنجر التفوق على موستنج في مبيعات الربع الثاني بهامش ضئيل.

بالنسبة للأرقام، فقد تم بيع 14,676 سيارة موستنج في أمريكا خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو انخفاض طفيف بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2020، في حين باعت دودج 15,052 سيارة تشالنجر في الربع الثاني من 2021، وحققت ارتفاعاً بنسبة 52% مقارنة بعام 2020، لذا على ما يبدو أن الإغلاق بسبب فيروس كورونا العام الماضي أضر بدودج بقدر ما أضر النقص في الرقائق بفورد.

من جانبها، تمكنت شيفروليه من بيع 2,792 سيارة كمارو فقط في الربع الثاني من 2021، أي بانخفاض كبير يقدر بـ 58.2% مقارنة بالعام الماضي، وهُناك شائعات أن جنرال موتورز تخطط للحفاظ على كمارو حتى عام 2026، لكن يُمكن أن تسبب أرقام المبيعات الضئيلة في قرارات أخرى من المديرين التنفيذيين في جنرال موتورز.

يجدر بالذكر أن النقص العالمي في أشباه الموصلات وتأخيرات الإنتاج هي السبب الأكبر في إعاقة مبيعات سيارات العضلات، لكنها ليست السبب الوحيد لذلك، حيث تنخفض مبيعات كمارو وموستنج بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، في حين أن مبيعات تشالنجر كانت مستقرة في الغالب، ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتفوق فيها تشالنجر على موستنج في أحد الأرباع، لكن دائماً ما تنجح موستنج في التفوق في النهاية.

وفي الختام، يُذكر أن مبيعات سيارات العضلات بشكل إجمالي منذ بداية هذا العام هي 33,786 سيارة موستنج مقارنة بـ 30,148 سيارة تشالنجر، و9,881 سيارة كمارو فقط، والسؤال الآن، هل تتمكن تشالنجر من تقليص الفارق والتغلب على موستنج في مبيعات العام بأكمله؟

