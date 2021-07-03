تعرف على الجيل الأصلي 1986 من فورد توروس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيارة توروس الأصلية هي إحدى أكثر السيارات التي تُذكرنا بنجاح فورد، حيث كشفت فورد عنها لأول مرة في 1986، واستثمرت في تطويرها 3 مليار دولار (11.25 ريال) وكانت حينها السيارة المثالية في صناعة السيارات الأمريكية، حيث حصلت على مظهر أنيق تُرجم إلى نجاح كبير حينها.

بالنسبة لأداء السيارة، فلم يكن قوياً بالشكل الكافي، فبالرغم من احتوائها على محرك فولكان V6 سعة 3.0 لتر، إلا أنه يولد قوة 140 حصان فقط، ليُترجم ذلك إلى تسارع بطيء، لذا قررت الشركة تدشين إصدار أكثر قوة وترقية المحرك ليولد القوة الكافية لتعزيز أدائه.

للقيام بذلك، لجأت الشركة إلى ياماها، والتي عملت على تحسين المحرك بشكل كبير، لكنها لم تقم بزيادة سعته ولم تُضف أي تحريض قسري، حيث تمكنت من رفع القوة بنسبة 60% وعزم الدوران بنسبة 25%، ليولد المحرك قوة 220 حصان في إصدار SHO.

يجدر بالذكر أن المحرك الجديد المُحسن المسمى شوجان، جعل توروس SHO أقوى سيارة ذات دفع أمامي في ذلك الوقت، ولتتسارع في نصف زمن الإصدار القياسي، كما تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 225 كم/س، وهو أداء يجعلها على قدم المساواة مع سيارة فيراري ذات الأربعة مقاعد التي كانت تُنتجها حينها “مونديال”.

وفي الختام، على الرغم من وقف فورد لإنتاج توروس SHO منذ فترة طويلة للغاية، إلا أن هذا الاسم لا يزال يعيد بعض الحنين إلى الماضي لبعض عاشقي السيارات.