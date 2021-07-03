تويوتا تتجاوز جنرال موتورز وتصبح الشركة الأكثر بيعاً للسيارات في أمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لم يعد صانع السيارات الأكثر بيعاً في أمريكا من الشركات المحلية، حيث تفوقت تويوتا على شركة جنرال موتورز في الربع الثاني من العام الجاري، حيث باعت تويوتا 688,813 سيارة مقابل 688,236 سيارة باعتها جنرال موتورز، لتتفوقان على فورد بفارق كبير حيث باعت الأخيرة 475,327 سيارة فقط في الربع الثاني.

بالطبع هذه مفاجأة كبيرة، حيث أن المرة الأخيرة التي لم تكن فيها جنرال موتورز هي الشركة الأكثر مبيعاً في أمريكا هو في الربع الثالث من عام 1998، عندما تفوقت عليها فورد حينها، وعلى الرغم من خسارة الربع الثاني، إلا أن جنرال موتورز لا تزال الرائدة في مبيعات العام باكمله، حيث باعت 1,330,486 سيارة منذ يناير، وتأتي في المركز الثاني تويوتا بـ 1,291,879 سيارة في نفس الفترة.

السؤال الآن، ما السبب في تفوق تويوتا في الربع الثاني وانخفاض مبيعات السيارات بشكل إجمالي؟ يعود الأمر لنقص رقائق أشباه الموصلات، حيث أوقفت العديد من الشركات الإنتاج لفترات منذ بداية العام، وتقول التقارير أن صانعي السيارات اليابانيين وبالتحديد تويوتا كانوا قادرين على إدارة الأزمة بشكل أفضل من الشركات الأمريكية، حيث تمتلك تويوتا مخزوناً احتياطياً من أشباه الموصلات.

وفي الختام، ألمحت جنرال موتورز إلى التحديات التي تواجهها الشركة، حيث قال نائب رئيس عمليات المبيعات في الولايات المتحدة، كورت ماكنيل، أن الأوضاع لا تزال متقلبة، لكنهم سيُركزون على توفير أشباه الموصلات لبناء السيارات الأكثر طلباً، ويُذكر أن إنتاج جنرال موتورز انخفض من 334,628 سيارة في الربع الأول إلى 211,974 سيارة في الربع الثاني بسبب هذه الأزمة.