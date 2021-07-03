أسعار ومواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجموعة "جي بي غبور أوتو" المصرية عن أسعار سيارات هافال H6 الصينية، موديل عام 2022.

ويتوفر من السيارة هافال H6 للبيع بالسوق المصرية 4 فئات بأسعار مختلفة، وتطرح الفئة الافتتاحية، بتكلفة 370 ألف جنيه.





في حين تتوفر الفئة الأعلى منها باسم Deluxe، وتطرح للسوق المصرية بتكلفة 400 ألف جنيه مصري، ثم الفئة الثالثة Deluxe SR وتتوفر بتكلفة 415 ألف جنيه مصري.

والفئة الرابعة وهي أعلى فئة، وتتوفر باسم High Deluxe وتطرح للسوق المصرية بتكلفة 440 ألف جنيه مصري.





ويطرح طراز "هافال H6" بمختلف فئاته ضمن فئة SUV، ويعمل بمحرك توربيني ذو 4 أسطوانات، وسعة 1500 سي سي، وتصل قوته الحصانية إلى 148 حصانا، بعزم دوران 230 نيوتن- متر يدعمه ناقل سرعة أوتوماتيكي 7 سرعات.