فيديو.. سيارة طائرة من BMW تحلق لمدة 35 دقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة بي إم دبليو عن نجاح تجربة تحليق داخل المدينة لأول سيارة طائرة تنتجها الشركة الألمانية.

ونقل موقع "موتو وان" المختص بأخبار السيارات، مقطع فيديو ترويجي لاختبار السيارة الطائرة من بي إم دبليو والتي أجري اختبارها في رحلة من مدينة "نيترا" لمدينة "براتيسلافا" بدولة سلوفاكيا.

ويعود الفضل في ابتكار هذه المركبة المميزة للعالم والمخترع "ستيفان كلين"، الذي تعاون مع بي إم دبليو في تطوير وإنتاج هذه السيارة الطائرة التي منحها مسمى رسمي "إير كار".









وكان ستيفان هو من تولى مهمة قيادة السيارة "إير كار" والتحليق بها في هذه الرحلة التي استغرقت نحو 35 دقيقة من الطيران.

وكشف الموقع عن أن السيارة الطائرة "إير كار"، يمكنها التحول من سيارة لطائرة خلال أقل من 3 دقائق، ويمكن إخفاء أجنحتها داخل الهيكل، وإعادتها وقت التحليق.





وتعمل السيارة الطائرة بمحرك بي إم دبليو بقوة 160 حصانا، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 8200 قدم على سرعة تصل إلى 118 ميلا في الساعة.



