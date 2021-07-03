الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل للزيوت والتشحيم الأستاذ ساهر هاشم: السوق السعودي واعد في مجال الطاقة وندعم رؤية 2030

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل للزيوت والتشحيم الأستاذ ساهر هاشم، باستراتيجية المملكة العربية السعودية التي تهدف من خلالها إلى مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، بما يضمن مرونة تعاملها مع التحديات التي تواجه هذا القطاع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً بالرياض، بحضور الأستاذ محمد الزميع، المدير العام لشركة شل العالمية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والأستاذ عبد العزيز العويمر، مدير تسويق المبيعات المباشرة والتواصل الرقمي بشركة الجميح وشل للزيوت والتشحيم. ونخبة من الصحفيين ووسائل الاعلام.

وفي كلمته تحدث الأستاذ ساهر هاشم: “رؤية 2030 ليست اقتصادية فقط بل مرتبطة بعدة مجالات كثيرة، وهذا كله يُرسي أسس النجاح للمستقبل. فتجد مثلاً جدوى الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص نمو واستثمار جديدة، وفتح أبواب المملكة للعالم، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين واستمرار تنويع مصادر الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي والشراكة مع القطاع الخاص التي أعلن عنها سمو ولي العهد”. وأضاف، أن الكوادر البشرية السعودية تمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة موضحاً أن الاستثمار في تطويرها وتمكينها، خاصة جيل الشباب، هو أفضل استثمار لخدمة الوطن وضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها. وأعرب عن فخر شركة الجميح وشل للزيوت والتشحيم واعتزازها بالأدوار المهمة والمتنوعة التي تقوم بها كوادرها من الشباب السعودي الطموح من الجنسين والشركة لديها خطط ممتازة للأعوام القادمة بما يضمن استمرار نموها وازدهارها.

كما أوضح السيد ساهر هاشم”: شراكة الجميح القابضة مع شل العالمية ناجحة، حيث من البدء كان التناغم والتعاون قائماً بين أعضاء مجلس الادارة، بما انعكس إيجاباً على أعمال الشركة وتطورها. وهذا مستمر في الوقت الحالي وأكثر تركيزاً، بما يكفل استمرار النجاح ومساهمة الشركة في الاقتصاد المحلي.” حيث بدأت علاقة العمل الرسمية بين شركة الجميح القابضة وشل أوفرسيز إنفستمينت بي في منذ 15 أكتوبر 1956، وازدادت خبراتهما وإدراكهما معاً منذ ذلك الوقت لمتطلبات السوق بالسعودية، وهذا ما مكَّن شل العالمية من تطوير زيوت تشحيم عالية الجودة ملائمة خصيصاً للسوق السعودية.

وعن تواجد شل العالمية في السوق السعودي، أشارالأستاذ محمد الزميع، أن شل العالمية قدمت على مدى 7 عقود استثمارات عدة على الطراز العالمي بتعاون مع شركائها المحليين في المملكة العربية السعودية. ودائماً تبحث شل وبشكل مستمرعن فرص تجارية جديدة. مشيراً إلى أن دور شل السعودية في مجال الطاقة ومشاريعها التوسعية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والقوة والاستقرار التي يتمتع السوق السعودي. ونفخر بالشراكة مع شركة الجميح العريقة وجميع شركائنا. وأشار ان شل قدمت تأثير إيجابي للمجتمع يتجاوز مساهمتها الاقتصادية. تساهم الشركة بشكل نشط وفعال في مضمار الاستثمار الاجتماعي، وذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وتركز الشركة بشكل رئيسي على دعم ريادة الأعمال والبيئة ومبادرات اخرى.

ومن جانبه، استعرض الأستاذ عبد العزيز العويمر، دور الشركة في التفاعل مع عملاء الشركة والحرص ان تكون الخدمة على مستوى عالي من الجودة والكفاءة ونسعى ان تكون منتجاتنا دائما في الصدارة. من خلال عدة مبادرات أهمها شراكتنا مع شركة الوفاق للصيانة في الرياض وجدة والدمام لخدمة عملائنا عبر خدمة تغير الزيوت المتنقلة. ونحن في الجميح و شل مستعدين لدعم الشباب السعودي أصحاب التطبيقات ومراكز خدمة السيارات التي تهتم بالزيوت وتنمية مشاريعهم.