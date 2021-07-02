عمالقة SUV.. سيارات تنافس الموديلات الكهربائية الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم سوق السيارات 2021 مجموعة قوية من الموديلات التابعة لفئة SUV، تتمتع بأداء فائق يجعلها تتفوق على عدد من السيارات الرياضية الخارقة.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن قائمة عن مجموعة السيارات الـ SUV التي يمكن لها مناطحة أبرز السيارات الرياضية وتتوفر بالأسواق حاليا.

وضمت القائمة طراز أودي RS Q8 المطروح بمحرك V8 بسعة 4 لترات توربيني مزدوج ينتج قوة 592 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.





طراز تسلا موديل X المطروح بمحرك كهربائي ينتج قوة 690 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان.





وطراز دودج Durango SRT Hellcat المطروح بمحرك V8، توربيني مزدوج ينتج قوة 710 أحصنة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.4 ثانية.





وطراز بورش Cayenne Turbo S E-Hybrid المطروح بمحرك V8، توربيني مزدوج بسعة 4 لترات ينتج قوة 671 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية.





وطراز لامبورجيني Lamborghini Urus المطروح بمحرك V8، توربيني مزدوج بسعة 4 لترات ينتج قوة 641 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.





وطراز بينتلي Bentayga Speed المطروح بمحرك W12، توربيني مزدوج بسعة 6 لترات ينتج قوة 626 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية.





وطراز ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio المطروح بمحرك V6، توربيني مزدوج بسعة 2 لتر ينتج قوة 505 أحصنة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.



