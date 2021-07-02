10 صور ترصد قصة السيارات الرياضية النادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات الرياضية طرح مجموعة من الموديلات صنعت منها عدد محدود للغاية من النسخ طرحت رسميا للبيع.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة السيارات الرياضية التي طرح منها أقل عدد من النسخ للأسواق.

وضمت القائمة طراز Mercedes Benz CLK GTR موديل عام 1997، الذي طرح منه للبيع 25 نسخة فقط.





وضمت القائمة طراز Alfa Romeo 33 Stradale موديل عام 1969، الذي طرح منه للبيع 18 نسخة فقط.





ومن بعده جاء طراز Lamborghini Veneno الرياضي الذي طرح منه للبيع 13 نسخة فقط.





وطراز W Motors Lykan HyperSport موديل عام 2014، الذي طرح منه للبيع 7 نسخ فقط، تصل قيمتها إلى 3.4 مليون دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 780 حصانا.





وطراز Hennessey Venom GT Spyder موديل عام 2011، الذي طرح منه للبيع 6 نسخ فقط، ويعمل بمحرك بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 186 ميلا في الساعة خلال 13.63 ثانية.





وطراز Schuppan 962CR موديل عام 1983، الذي طرح منه للبيع 6 نسخ فقط، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 600 حصان، بسعة 3.3 لتر.





وطراز Pagani Zonda Revolucion موديل عام 2009، الذي طرح منه للبيع 5 نسخ فقط.





وطراز Chevrolet Corvette ZL1 موديل عام 1969، الذي طرح منه للبيع نسختين فقط.





وطراز Shelby Cobra 427 Super Snake الذي طرح منه للبيع نسختين فقط، تصل قيمة الواحدة منها إلى 5.5 مليون دولار.





وطراز Icona Vulcano Titanium موديل عام 2016، الذي طرحت منه للبيع نسخة واحدة فقط، تصل قيمتها إلى 2.78 مليون دولار.



