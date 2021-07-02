ميركل في ضيافة ملكة إنجلترا.. وداع وتاريخ ومروحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور خارج لندن، في لقاء ربما يكون الأخير بينهما.

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية، أنجيلا ميركل، في قلعة وندسور التاريخية قرب لندن.

ووفق مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت المستشارة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا إنها "جاءت إلى وندسور بطائرة هليكوبتر".

كما تبادلت ميركل والملكة الحديث عن كتابتهما التاريخ، والتقاط الصور.

قلعة وندسور تحمل أهمية تاريخية في العلاقات بين ألمانيا وبريطانيا، إذ استقبلت فيها الملكة إليزابيث أيصا مستشار ألمانيا السابق، كونراد أديناور عام 1958، في مرحلة التأسيس للعلاقات الحالية بين لندن وبرلين.



ومن المحتمل أن يكون لقاء اليوم، لقاء الوداع بين ميركل وملكة إنجلترا، إذ إن المستشارة الألمانية تتقاعد طواعية بعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي حال لم تحدث لقاءات طارئة مع الملكة، فإن لقاءهما اليوم هو الأخير.

ولقاء اليوم أيضا هو ثاني لقاء يجمع ميركل وإليزابيث الثانية في أسبوعين.

والتقت ميركل مع الملكة أثناء عقد قمة مجموعة السبع في كورنوال بين 11 و13 يونيو/حزيران الماضي، حيث عقدتا اجتماعًا ثنائيًا.

وقبل لقائها مع الملكة اليوم، اجتمعت ميركل مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في "تشكرز"، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء.





