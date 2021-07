مرسيدس كلاسيكية تحصل على محرك AMG عصري بقوة 514 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رغم التوجه الكهربائي الحالي لمرسيدس بنز، تستمر العلامة بتطوير بعض أفضل وأقوى سيارات البنزين الألمانية في الساحة من إبداع قسم AMG للأداء العالي، مع اشتهار سيارات AMG بين شركات تعديل السيارات بشكل خاص بفضل محركات التوربو الممتازة فيها.

واحدة من أفضل التعديلات التي رأيناها مؤخراً قامت بالدمج بين سيارة مرسيدس 250S كلاسيكية موديل 1968 ومحركات وأساسات مرسيدس C63S عصرية موديل 2017 في عملية تجديد غير تقليدية بالمرة، والنتيجة أكثر من رائعة.

وقد تم استبدال محرك V8 سعة 4.5 الأصلي بقوة 200 حصان لصالح محرك V8 توين تيربو 4.0 لتر جديد مع تعديله لرفع قوته إلى 514 حصان.

خارجية السيارة لم تتغير بشكل ملحوزظ باستثناء عجلات 19 إنش الضخمة الجديدة التي تخفي مكابح AMG العملاقة، كما تم تحديث الداخلية بشكل واسع وإضافة شاشة نظام ترفيهي جديدة ومقود ألكانتارا الفاخر ومقاعد رياضية عصرية.

