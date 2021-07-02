كيا ستشارك في مهرجان السرعة “جودوود” البريطاني لأول مرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا بريطانيا عن مشاركة العلامة لأول مرة في مهرجان السرعة “جودوود” البريطاني الشهير، مع استعراض السيارة الكهربائية الأنيقة EV6 وسيارة ستينجر GT420 الواحدة من نوعها في الفعاليات.

ويشتهر مهرجان السرعة بكونه من أكبر الفعاليات الاحتفالية بالسيارات في العالم، وسيفتح أبوابه من 8 حتى 11 يوليو، وسنرى فيه بعض أندر وأحدث وأجمل السيارات المصنوعة بالعالم.

وستدشن كيا سيارتها EV6 الجديدة في بريطانيا لأول مرة خلال المهرجان الأيقوني ضمن قسم مخصص لاستعراض السيارات الكهربائية العصرية داخل مبنى جديد مستقبلي في قلب الحدث.

كما سنرى ستينجر GT420 الفريدة المزودة بمحرك V6 توين تيربو 3.3 لتر بقوة 422 حصان وعزم 560 نيوتن متر، بتعديلات مكثفة لأنظمة التعليق والتوجيه لتحسين المناورة وخفض الوزن، مع مكابح بريمبو محدثة كذلك.