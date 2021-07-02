الممثل الراحل بول ووكر قد يظهر في الأجزاء الأخيرة من Fast & Furious

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت رحلة أفلام السرعة والغضب مع الممثل الراحل بول ووكر كمخبر سري في العالم الإجرامي المرتبط بسباقات الشوارع، والآن قفزت هذه الأفلام إلى الفضاء الخارجي في الجزء التاسع الصادر مؤخراً، وقد لمح مخرج السلسلة إلى رغبته بإعادة إحياء بول ووكر في الأفلام.

هو تصريح غريب صادر من المخرج جاستن لين عن احتمالية عودة بول ووكر في الجزئين الأخيرين من السلسلة رغم وفاته المحزنة في حادث مروع في 2013.

بالطبع سيتم استخدام الـ CGI، أو الصور المنشأة بالحاسوب، لإحياء شخصية بول ووكر في الأفلام ولو بشكل عابر، وهو أمر تم بالفعل في الجزء السابع من السلسلة لإتمام مشاهد بول ووكر في الفيلم بعد وفاته أثناء التصوير، كما تم تحقيقه بنجاحه في أفلام متعددة أخرى، ولكن سيتساءل البعض هنا عن مدى أخلاقية الأمر وتأثيره على أسرة ووكر.

بالطبع لا نعلم طبيعة المشاهد التي قد يظهر فيها بول ووكر في الأجزاء الأخيرة، لذا لا يمكن الحكم عليها حالياً.