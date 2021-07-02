"بورش" تستدعي 43 ألف سيارة.. خيبة أمل لأول طراز كهربائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت شركة "بورش" الألمانية للسيارات 43 ألف سيارة كهربائية للعودة إلى المصنع بسبب عيوب صناعة مؤثرة.

ويتضمن الاستدعاء طراز "تايكان" وهو أول سيارة كهربائية لبورش تم تقديمها للجمهور لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2019.

وتشمل حملة الاستدعاء السيارات طرازي "تايكان" و"تايكان كروس توريزمو"، من عام 2020 إلى عام 2021.

توقف قوة الدفع

وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاجن" العملاقة بمدينة شتوتجارت الألمانية اليوم أن هناك احتمال أن تتوقف قوة الدفع في المركبات المتضررة على نحو غير صحيح، ومتقطع في حالات معينة.

وأوضحت في المقابل أن السيارة يمكنها بعد ذلك التوقف ببطء، ويمكن للسائق الاستمرار في استخدام المكابح.

وبحسب البيانات، لم تقع حتى الآن حوادث أو أضرار مادية لهذا السبب.





وأوضحت الشركة أن الخطأ لوحظ أثناء اختبار داخلي للسيارات، ولم يحدث إلا في عدد قليل من السيارات حتى الآن.

ووفقا للشركة، يجب فحص وتحديث برنامج إلكترونيات الطاقة ووحدة التحكم في المحرك في المصنع.

ومن المقرر استدعاء حوالي 3400 سيارة في ألمانيا وحدها.