أفضل 5 سيارات في تاريخ نيسان.. عملاق ياباني على 4 عجلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت نيسان عبر تاريخها الحافل مجموعة استثنائية من الموديلات، تمتع البعض منها بقوى فائقة بفضل قوة محركها الحصانية.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة لأقوى 5 سيارات طرحتها نيسان وفق للقوة الحصانية بمحركات هذه السيارات.

ضمت القائمة طراز نيسان 370Z NISMO الرياضي الذي طرح بمحرك رياضي ينتج قوة 339 حصانا، موديل عام 2009.





تلتها النسخة الخاصة من طراز جوك، التي أعلنت عنها نيسان باسم Juke R 2.0 عام 2015، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 600 حصان، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني.





ثم نسخة عام 1989، من طراز نيسان 300ZX Turbo عدت أيضا من السيارات صاحبة أقوى المحركات في تاريخ الماركة اليابانية، وعمل بمحرك ينتج قوة 300 حصان، توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر ضمن فئة v6.





ونسخة 2020 التي طرحت من طراز نيسان GT-R NISMO، العاملة بمحرك ينتج قوة 592 حصانا، بسعة 3.8 لتر، توربيني مزوج ضمن فئة V6، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال أقل من 3 ثواني.





في ختام القائمة جاء طراز نيسان Skyline GT-R R34 Z-Tune الذي توفر بمحرك ينتج قوة 493 حصانا، بسعة 2.8 لتر، كانت تصل سرعته القصوى لـ 203 أميال في الساعة.



