“سابتكو” 1 سبتمبر موعد تشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل بالرياض

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، عن موعد التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

وقالت “سابتكو”، في بيان لها على موقع “تداول السعودية”، إنها استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها إشعارا اليوم يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2021 ليكون بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حالياً، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة، والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.