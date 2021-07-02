تعديل اسم وزارة النقل السعودية لتصبح وزارة النقل واللوجستيات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعديل اسم وزارة النقل السعودية لتصبح وزارة النقل واللوجستيات، وبالتزامن أطلق أيضًا الاستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة.

وتتضمن الاستراتيجية التي تهدف للارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار ولي العهد السعودي إلى إن هذه الاستراتيجية ستسهم في العديد في الجوانب التالية:

تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

تعزيز الارتباط بالاقتصاد العالمي.

تمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية.

بناء منظومات عالية الجودة من الخدمات.

تطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصوًلا لتحقيق التنمية المستدامة.

وستركز الاستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

وأكد أن الاستراتيجية تستند إلى ركائز عالية الأهمية؛ تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى إذ ستكون المملكة من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية.

وتهدف أيضًا إلى تحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.