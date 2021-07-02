مليون سيارة كهربائية في شوارع ألمانيا.. كيف تحققت المعجزة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت ألمانيا من تحقيق إنجاز هائل اعتقد الجميع أنه "بعيد المنال" بالوصول إلى مليون سيارة كهربائية في شوارعها.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الجمعة، لصحيفة تاج شبيجل إن بلاده ستصل إلى هدفها المتمثل في مليون سيارة كهربائية في يوليو/ تموز الجاري".

وتابع: "اعتقد الجميع أن الهدف بعيد المنال"، مشيرا إلى أهداف أكثر طموحا للمستقبل.

سر الإنجاز

ويعود هذا الإنجاز جزئيًا إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية.

وما يقرب من نصف السيارات المدعومة في ألمانيا هي سيارات كهربائية بحتة، في حين أن النصف الآخر هو من السيارات الهجينة .

وقال ألتماير إنه سيكون هناك دعم قياسي للسيارات الكهربائية هذا العام.

وتابع أن النصف الأول من عام 2021، شهد مطالبات بأقساط بمبلغ 1.25 مليار يورو (1.48 مليار دولار)- وهو أكثر من العام الماضي بأكمله.

2 مليار يورو للدعم

ووفقا لما ذكره ألتماير فإنه منذ بدء برنامج الحوافز لدعم البيئة، تم دعم أكثر من 530 ألف سيارة وتم دفع حوالي 2.1 مليار يورو في صورة دعم.

ويبلغ الحد الأقصى لدعم السيارات الكهربائية التي تقل تكلفتها عن 40 ألف يورو حاليا 9000 يورو ، بينما يبلغ دعم السيارات الهجينة 6750 يورو.

وقال ألتماير: "ساعدت الحوافز الكثير من الناس على اتخاذ قرار شراء سيارة كهربائية".

وتابع أن الهدف التالي المتمثل في وجود ما بين 7 إلى 10 ملايين سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2030 يمكن تجاوزه.

وأضاف أن التحول نحو وسائل النقل الشخصية الصديقة للمناخ أصبح يترسخ ببطء في الوعي العام، مع دفع الشركات أيضًا للمضي قدما في ابتكاراتها.