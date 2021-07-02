نيسان تضيف طرازا كهربائيا جديدا لعائلة قشقاي SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد نيسان لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرحها طرازا كهربائيا جديدا كليا ضمن فئة SUV.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الصورة التشويقية الأولى للطراز الذي لم تعلن عن مسماه الرسمي حتى الآن.

يأتي طرح هذا الطراز الجديد كليا، ضمن خطة نسيان للتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط، والتي تستثمر بها 1.38 مليار دولار.

وسيكون هذا الطراز الجديد بداية لسلسلة لمجموعة من الموديلات، تضيفها نيسان على أسطولها الكهربائي الحالي الذي يضم سيارات أبرزها "جوك"، و"قاشقاي" و"ليف".

وفي بيان رسمي أكدت نيسان أن الطراز سيطرح على نطاق دولي، ولن يكون حصريا لأي من الأسواق البارزة.