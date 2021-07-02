مواصفات ومميزات سيارة لادا جرانتا 2022 وأسعارها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارة لادا جرانتا من السيارات المميزة لعام 2022 وهذا لأنها تحتوي على مواصفات ومميزات رائعة بسعر اقتصادي في مصر.

سيارة لادا جرانتا من السيارات الاقتصادية من فئة السيدان التي لها تاريخ طويل، وجاءت السيارة في عام 2022 بإمكانيات مختلفة، وفيما يلي أهم مواصفات وأسعار سيارة لادا جرانتا 2022.





مواصفات سيارة لادا جرانتا 2022:

- تنتمي لادا جرانتا للسيارات السيدان بمحرك رباعي الأسطونات بسعة 1600 سي سي بقوة 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/المتر، بناقل حركة رباعي السرعات.

- تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم/الساعة في حوالي 11.4 ثانية.

- يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.8 لتر عند قطع مسافة 100 كم.

- يبلغ طول السيارة 4268 مم، والعرض 1700 مم، والارتفاع 1500 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 480 لترا، ويبلغ مقاس الجنوط 14 بوصة.

- يتوافر بالسيارة نوعان مانيوال أو أوتوماتيك بنظام الجر الأمامي.





مميزات لادا جرانتا 2022 الجديدة:

- تتميز بالعديد من مواصفات الأمان، حيث تحتوي على وسائد هوائية مع نظام فرامل مانعة للغلق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، كما يوجد نظام مساعد الفرامل BAS.

- تتميز لادا جرانتا 2022 بالعديد من الكماليات والتجهيزات ومنها الزجاج الأمامي الكهربائي ومصابيح الضباب الأمامية، كما يوجد إمكانية لفتح وغلق النوافذ باستخدام الريموت مع وجود نظام عزل الضوضاء.

- يوجد بها مكيف هواء أوتوماتيكي ونظام مانع للسرقة.

- يوجد بالسيارة مدخل AUX، USB، ومشغل DVD بـ4 سماعات.

- الألوان المتوفرة بالسيارة هي الأبيض، والأسود، الفضي، البني الرمادي، الأزرق والأحمر.





أسعار سيارة لادا جرانتا موديل 2022 في مصر: