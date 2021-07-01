انقلاب سيارة مرسيدس AMG G63 لنجم أرسينال مايتلاند نيلز

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – توجد علاقة غريبة بين لاعبي كرة القدم وحوادث السيارات الفاخرة، حيث كتبنا أكثر من مرة عن حوادث كريستيانو رونالدو مع سيارات فيراري وباجاني هوايرا، وعدة حوادث لديفيد بيكهام، والآن نرى حادث جديد للاعب نادي أرسينال، إينسلي مايتلاند نيلز، بسيارة مرسيدس AMG G63.

وقد أكد النادي في تصريح وقوع الحادث، ولحسن الحظ لم يصب نايلز بأذى مع عودته لمنزله سالماً.

ويُذكر أن إنجلترا فازت مؤخراً على ألمانيا في بطولة أمم أوروبا لأول مرة منذ 1966، ما أدى لحالة يوفوريا في شوارع لندن وإنجلترا، وربما ساهمت الاحتفالات الحماسية في القيادة المتهورة من البعض، ما أدى للحادث الأخير.