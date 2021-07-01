شيفروليه ألغت مشروع كمارو Z/28 بقوة 600 حصان وناقل يدوي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عالم السيارات مليء بالمشاريع التي لم تكتمل، بعضها مشاريع محببة بشكل خاص لعشاق السرعة والأداء ولكن الدواعي الربحية والسوقية أدت لإيقافها.

واحدة من هذه المشاريع هي نسخة كمارو Z/28 عالية الأداء، حيث أشار تقرير من Motor Trend إلى أن شيفروليه درست بجدية تطوير السيارة بمحرك V8 سعة 5.5 لتر المستخدم في كورفيت C8 Z06 القادمة، بقوة تتعدى 600 حصان.

كما كان من المحتمل استخدام ناقل يدوي مع كمارو الجديدة على العكس من كورفيت، والتي لم تطور شيفروليه ناقل يدوي مخصص للمحرك الوسطي فيها.

ولكن يبدو أن شيفروليه قررت إلغاء المشروع لضعف مبيعات الجيل الحالي من كمارو وتركيزها على كورفيت للوقت الحالي، مع العلم أن كمارو من أبرز السيارات التي تأثرت مؤخراً بتعطل الإنتاج في مصانع جنرال موتورز بسبب نقص أشباه الموصلات اللازمة لصنع الأنظمة الإلكترونية في السيارات.