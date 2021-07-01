فورد توقف إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية لشهر كامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر أزمة نقص أشباه الموصلات في التأثير على الإنتاج العالمي لصانعات السيارات، مع إعلان فورد مؤخرًا عن قرار بتعليق الإنتاج في 8 مصانع لها على مدار أسابيع، مع استمرار الإيقاف في بعض المصانع حتى أول أغسطس.

ويركز قرار فورد على مصانعها الموزعة في أمريكا الشمالية، موضحة أنه لا يمكن الاستمرار في وتيرة الإنتاج الحالية أثناء النقص العالمي لأشباه الموصلات اللازمة لصنع الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وسيؤثر القرار على إنتاج موديلات F-150 وبرونكو وموستنج وإكسبلورر وإكسبيديشن ولينكون نافيجيتور وأفياتور، وقد تضيف فورد مصانع أخرى للقائمة خلال الصيف.

للوقت الحالي تواجه وكالات فورد الأمريكية بشكل خاص نقصاً حاداً في مخزون السيارات الجديدة، كما أدت الأزمة لارتفاع كبير في أسعار سيارات فورد المستعملة في أمريكا الشمالية.

وأكدت فورد على بحثها عن “حلول مبتكرة لتخفيف حدة الأزمة وتوفير سيارات عالية الجودة لعملائنا”، منها إيقاف برامج تأجير السيارات الجديدة في أمريكا الشمالية مؤقتاً في الأشهر القادمة.