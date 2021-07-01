رينو تدخل التاريخ بعد كارلوس غصن.. حكاية 10 سيارات كهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة رينو الفرنسية للسيارات، طرح 10 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2025 في مؤشر على تجاوزها لأزمة إبعاد رئيسها السابق كارلوس غصن.

والطرازات الجديدة ستكون في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) مرتفعة الثمن.

وقال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة رينو إن خطة إعادة الهيكلة التي نفذتها الشركة بدأت تؤتي ثمارها بعد صمود الشركة في مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأزمة نقص الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتأتي تصريحات دي ميو بعد عام من توليه رئاسة رينو التي كانت ما تزال تكافح لتجاوز تداعيات صدمة القبض على رئيسها التنفيذي غصن عام 2018 في اليابان بتهمة التورط في جرائم فساد مالي.

وسجلت رينو خسائر قياسية خلال العام الماضي، في حين يطبق دي ميو حاليا خطة لإعادة الهيكلة تشمل الاندفاع بقوة نحو السيارات الكهربائية.

اقتحام الصين مجددا

ويدرس دي ميو العودة إلى السوق الصينية، حيث قال إن أي شركة سيارات "ليس لها وجود في الصين مثل مائدة بدون إحدى أقدامها".

وأوضح: "إنها أهم سوق في العالم ونحن نحتاج إلى التفكير في كيفية الوصول إلى هناك".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميو قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن مرنون نسبيا" وأن النتائج المالية التي ستعلنها الشركة في نهاية الشهر المقبل ستكشف "إنجاز بعض الأعمال بالنسبة لخفض النفقات الثابتة والمتغيرة والتسعير".