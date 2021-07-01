نجاح اختبار تحليق السيارة الطائرة بين مدينتين في أوروبا “بالفيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسعى شركات السيارات الرئيسية مثل جنرال موتورز ومرسيدس وأودي وستيلانتس لتطوير “سيارات طائرة” ضمن مشاريع التنقل المستقبلي الجديدة، ولكنها ليست سيارات في الواقع بل أقرب لمركبات تحليق عمودي تعمل لنقل الركاب داخل المدن من نقطة لأخرى.

ولكن مؤخراً نجحت شركة سلوفاكية باسم “كلاين فيجن” بتطوير سيارة طائرة فعلية باسم AirCar قادرة على الطيران والسير في الشوارع بنفس الكفاءة، مع نجاحها في تجربة التحليق بين مطارين في سلوفاكيا مؤخراً.

في الفيديو المرفق، نرى انطلاق السيارة من مطار Nitra وهبوطها في مطار Bratislave بعد 35 دقيقة، قبل طي أجنحة المركبة وتحولها لسيارة أرضية خلال 3 دقائق وقيادها خارج المطار.

وتعتمد السيارة على محرك بي ام دبليو بقوة 160 حصان مع استهداف تطوير موديل بقوة 300 حصان لاحقاً بمدى يتعدى 900 كيلومتر للتنقل بين البلدان الأوروبية بشكل قانوني وآمن.

بالطبع تواجه السيارة تحديات ميكانيكية متعددة قبل انطلاقها بشكل تجاري، كما أنها بحاجة إلى مدرج مطار للهبوط والإقلاع مثل الطائرات العادية، وهو عيب تتفاداه مركبات التحليق العمودي التي تعمل عليها الشركات الأخرى.