تسلا تشحن سياراتها الكهربائية مجانا.. سر "العرض المميز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، اعتزامها توفير خدمة الشحن السريع لسياراتها الكهربائية مجانا، بشروط.

والخدمة سيتم تفعيلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مجانا لمدة 4 أيام من 2 إلى 5 يوليو/ تموز بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي.

وأشار موقع "موتور تريند" إلى أن تسلا وجهت رسالة إلى عملائها من أصحاب السيارات الكهربائية عبر تطبيق تسلا آب تقول "تجنب الزحام في يوم عطلة الرابع من يوليو (عيد الاستقلال) واشحن سيارتك الكهربائية مجانا قبل الساعة الثانية عشر مساء وبعد التاسعة مساء".



وتابعت: "لكي تقوم بالشحن أسرع استخدم تطبيق تريب بلانر لاختيار الطريق إلى وجهتك وتحديد أفضل طريق واختبار حالة بطاريتك آليا".

وأشار الموقع إلى أن تسلا لم تحدد في الرسالة أسماء المحطات المحددة لتقديم خدمة الشحن المجاني في كاليفورنيا.

ولكن يمكن للمستخدم الوصول إليها من خلال تصفح الخريطة الرقمية في نظام معلومات السيارة.

يذكر أن تكلفة شحن بطارية السيارة الكهربائية في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تبلغ في غير ساعات الذروة نحو 21 سنتا لكل كيلووات/ساعة كهرباء.

ولشحن البطارية من 10% إلى 80% من طاقتها يمكن أن يدفع صاحب السيارة ما بين 10 و12 دولارا بالنسبة للسيارة تسلا موديل 3 واي.

ويدفع ما بين 13 و15 دولارا للسيارة موديل إس ونحو 18.27 دولار في حالة السيارة موديل إس بلايد.