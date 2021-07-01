فولكسفاجن Polo GTI.. مواصفات نسخة منتصف الجيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت فولكسفاجن الستار رسميا عن نسخة تحديث منتصف الجيل لعام 2021 من طراز فولكسفاجن بولو GTI.

ويطرح الطراز بنسخته الفيس ليفت، ضمن فئات هاتشباك عالية الأداء، بقدرات مميزة، ومحرك رياضي قوي، تستكمل به فولكسفاجن عائلة طراز بولو الذي سبق أن أعلنت عن نسخة "فيس ليفت"، من فئته التقليدية في أبريل/نيسان الماضي.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز نسخة تحديث منتصف الجيل من بولو GTI، مع الكشف عن مواصفاته التي تشمل طرحه بمحرك TSI عالي الأداء بسعة 2.0 لتر.









وينتج محرك الطراز قوة 204 أحصنة، بعزم دوران 236 لفة/قدم، يدعمه ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات.

ويتمتع طراز فولكسفاجن بولو GTI الجديد بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية.



