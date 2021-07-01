سيارات "منحوسة".. موديلات أعدمت في اللحظات الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تاريخ صناعة السيارات عانت بعض الموديلات الكلاسيكية والحديثة من الحظ السيئ، بإلغاء طرحها للأسواق في اللحظات الأخيرة.

وكشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات عن السيارات الأكثر نحسا في عالم السيارات، وعانت من هذا المصير عبر تاريخ الصناع.

وضمت القائمة نسخة عام 1977 من طراز فولكسفاجن Passat GTI، وألغى طرح السيارة بعد الإعلان عنها المدير التنفيذي لماركة فولكسفاجن في ذلك الوقت لإيمانه بأن طراز باسات يجب ألا يطرح منه نسخة GTI عالية الأداء.





من بعده، ضمت القائمة نسخة عام 1985 من طراز نيسان Mid4 والتي أعلن عنها بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر، وتوقع لها الخبراء نجاحا باهرا قبل أن يلغى قرار طرحها بالأسواق.





ومن بي إم دبليو، جاء تضمن القائمة نسخة عام 1987، من موديل 767Il، والذي أعلن عنه بمحرك V16 خارق ينتج قوة 408 أحصنة، ورغم ذلك ألغي رسميا طرحه.





من بي إم دبليو ضمت القائمة نسخة 1991 من طراز M8، التي تنبأ لها الخبراء بنجاح كبير، ولكن ألغي طرحها قبل أيام من ظهورها بالأسواق، وكانت ستتوفر بمحرك ينتج قوة 550 حصانا.





ومن مرسيديس، ضمت القائمة طرازا افتقده عالم السيارات لإلغاء طرحه قبل وصوله للأسواق مباشرة، هو طراز Mercedes-Benz C112 عام 1991.





ونسخة عام 1995، من طراز لامبورجيني Lamborghini Cala التي أعلن عنها بمرحك V10 بسعة 4.0 لتر، وألغي طرحها قبل وصولها للأسواق مباشرة.





ونسخة خاصة باسم TDi Le Mans كان من المقرر طرحها عام 2008 من طراز أودي R8، وإلغي طرحها قبل وصولها للأسواق مباشرة.





وطراز SV Coupé من ماركة لاند روفر، الذي فوتت ماركته فرصة طرحه في آخر لحظة، بعد التشويق بإمكانياته، عام 2008.



