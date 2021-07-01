بالفيديو.. "خطأ" إعلامي يعيد رئيس حكومة الجزائر إلى "ريعان الشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يمر تعيين أيمن بن عبد الرحمن رئيساً جديدا للوزراء بالجزائر، الأربعاء، دون أن تتبعه "أخطاء طريفة" أعادته إلى "عصره الذهبي".

وتداول الجزائريون، الخميس، عبر منصات التواصل فيديو جاء في تقرير تلفزيوني عن السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجديد بثه التلفزيون الجزائري الحكومي.

وتضمن التقرير المصور، خطأ في تاريخ ميلاد أيمن بن عبد الرحمن أعاده إلى ريعان شبابه رغم أنه تجاوز الخمسين عاما، إذ ذكرت الصحفية معدة التقرير بأن الوزير الأول الجديد من مواليد 1996.

وقلّص التلفزيون الحكومي في تقريره عمر رئيس الوزراء الجديد 30 سنة كاملة، وبات عمره بحسابات المؤسسة الإعلامية الحكومية 25 عاما، رغم أن سنه الحقيقي هو 55 عاماً.





وتفاعل جزائريون عبر مواقع التواصل مع العمر الجديد لرئيس حكومتهم الجديد، حيث جاء في بعض التعليقات "السلطة عينت كهلا في عمر الـ25 رئيساً للحكومة"، وأخرى علقت بالقول: "هكذا يتم تسليم المشعل للشباب".

فيما أعرب آخرون عن استغرابهم من عدم تدارك إدارة تحرير التلفزيون الحكومي للخطأ وإعادة بث التقرير المصور في جميع النشرات الإخبارية التي بثت منذ، مساء أمس الأربعاء، وكذلك عبر منصاتها على مواقع التواصل.

بينما اعتبر مهنيون من قطاع الإعلام في الجزائر بأن الخطأ الوارد في التقرير التلفزيوني "غير مقصود"، مرجحين أن تكون الصحفية أخطأت نتيجة ضغط العمل في قراءة عام 1966 بـ1996، إذ قلبت الرقمين الأخيرين من سنة ميلاد رئيس الوزراء الجديد.

ولم يكن العمر الجديد لرئيس الوزراء الجزائري الجديد، الحدث الوحيد، إذ تفاجأ الجزائريون بتغيير طرأ على اسمه من "أيمن عبد الرحمن" إلى "أيمن بن عبد الرحمن".





ومنذ توليه منصب مدير البنك المركزي نهاية 2019، قدمته الرئاسة الجزائرية بعد تعيينه في المنصب من قبل الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح بدون "بن" في اسمه، وكان متداولاً إعلامياً بذلك الشكل.

إلا أن الرئاسة الجزائرية فاجأت وسائل الإعلام المحلية بإضافة "بن" على اسم الوزير الأول في بيان التكليف، الأمر الذي أحدث "ارتباكاً" لدى معظم الإعلام المحلي.

ويحدد القانون الجزائري السن الواجب توفرها في كبار المسؤولين بالدولة خلال توليهم المناصب السامية، إذ يشترط أن يتعدى عمره 40 عاماً بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بينما يحدد سقف السن للوزراء عند 25 عاماً.

ومساء الأربعاء، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل الحكومة الجديدة.

وهو من مواليد عام 1966 بالجزائر العاصمة، ويملك خبرة مالية واقتصادية قاربت الـ30 عاماً، معظمها في بنك الجزائر المركزي.



