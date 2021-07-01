أقوى 5 سيارات في تاريخ هوندا.. هل سيارتك بالقائمة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت هوندا اليابانية عبر تاريخها مجموعة استثنائية من السيارات عالية الأداء، بمحركات ذات قوة حصانية خارقة.

وحدد موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن تقرير متميز قائمة تضم أقوى السيارات التي طرحتها هوندا عبر تاريخها وفق القوة الحصانية لمحركاتها.

ضمت القائمة في مقدمتها طراز NSX موديل عام 2019، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 573 حصانا، توربيني مزدوج ضمن فئة v6، بسعة 3.5 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ191 ميلا في الساعة.





وطراز Civic Type R Limited Edition موديل عام 2020، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 316 حصانا.





وطراز S2000 2009 موديل عام 2009، الذي طرحته هوندا بمحرك ينتج قوة 240 حصانا، ذي 4 أسطوانات، بسعة 2.2 لتر.





وطراز Accord Type R موديل عام 1998، الذي طرحته هوندا بمحرك ينتج قوة تصل لـ217 حصانا، ذي 4 أسطوانات، بسعة 2.2 لتر.





وطراز NSX Type R الذي طرحته هوندا بمحرك ينتج قوة تصل لـ 276 حصانا، ذو 4 أسطوانات، بسعة 2.2 لتر وعزم دوران 200 لفة/قدم، وتصل سرعته القصوى لـ 174 ميلا في الساعة.



