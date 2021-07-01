بورش تطرح دراجة جديدة.. مواصفات خارقة مقابل 10 آلاف يورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة بورش الألمانية للمركبات الفاخرة، دراجتين جديدتين في الأسواق، ووصل سعر إحداهما إلى نحو 10 آلاف يورو.

والدراجتان الهوائيتان الجديدتان هما eBike Sport وeBike Cross، وتعتمدان على نظام الدفع الكهربائي.



وتتوفر الدراجة eBike Sport بسعر 9990 يورو، بينما تتوفر eBike Cross الصالحة للسير على الطرق الوعرة بسعر 7990 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الدراجتين الجديدتين تم تصميمهما بالتعاون مع شركة روتفيلد، وتعتمدان على هيكل من ألياف الكربون ونظام تعليق مريح للغاية بفضل ساق نبض بطول 100 ملم.





وفي المقدمة تظهر شوكة من نوع Upside Down.





وتعتمد الدراجة على سواعد محرك كهربائي بعزم دوران أقصى يبلغ 85 نيوتن متر، مع بطارية سعة 630 وات ساعة.





ويمكن شحن البطارية في الدراجة أو خلعها للشحن. وتصل هذه البطارية بالدراجة إلى مدى السير 125 كم.



