أسرع السيارات التي ظهرت على شاشات السينما.. وطاويط هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخ صناعة السينما بهوليوود ظهرت المئات من السيارات التي شاركت في مشاهد المطاردات والسباقات بأفلام في إطار من المغامرة.

ولم يسبق أن تم الكشف عن أسرع السيارات التي سبق أن ظهرت أمام الكاميرات عبر أفلام هوليوود حتى رصدها موقع "هوت كارز" ضمن هذا التقرير.

وجاء ضمن أسرع السيارات التي ظهرت في سينما هوليوود طراز Caped Crusader المصفح، الذي ظهر كسيارة الوطواط بسلسلة أفلام الرجل الوطواط Batman Dark Knight.

وبحسب الموقع كانت تصل السرعة القصوى لهذا الطراز الخارق لـ162 ميلا في الساعة، ما جعله من أسرع سيارات السينما على الإطلاق.





بعده، جاء ضمن القائمة طراز Koenigsegg Agera R الذي ظهر ضمن سلسلة أفلام Fast and Furious، موديل 2011، وكان يصل سرعته القصوى لـ273 ميلا في الساعة.





وضمت القائمة أيضا نسخة 2010 من طراز بوجاتي Bugatti Veyron EB Supersport التي ظهرت ضمن سلسلة الأفلام نفسها، وكانت تصل سرعته القصوى لـ258 ميلا في الساعة.





وطراز Bugatti Veyron EB Grand Sport Vitresse موديل عام 2013، الذي ظهر في فيلم Transformers: Age of Extinction وكانت تصل سعرته القصوى لـ254 ميلا في الساعة.

وطراز أستون مارتن Aston Martin Valhalla موديل 2020 الذي من المقرر أن يظهر ضمن أحداث الجزء المرتقب من أفلام جيمس بوند No Time To Die، وتصل سرعته القصوى لـ220 ميلا في الساعة.