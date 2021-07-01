جييب "رانجلر" تواجه "حظر بيع" عاما في أوروبا.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بسبب لوائح الانبعاثات الضارة، أصبح طراز جييب رانجلر المزود ببابين فقط، من ضمن الموديلات المحظور تداولها بقارة أوروبا.

ويدرك صناع السيارات أن لوائح الانبعاثات بأوروبا أصعب في تطبيقها من أي سوق آخر حول العالم للسيارات، وتجنبت جييب دفع غرامة فلكية بموافقتها على قرار المفوضية الأوروبية بمنع طرح هذه الفئة من طراز رانجلر والاكتفاء بالفئات المسموح بها الحاصلة على موافقة الرقابة الأوروبية على الانبعاثات.

وحسب موقع "موتور وان"، بعد حظر الفئة ذات البابين من رانجلر، ما زال مواطنو الدول الأوروبية يسعون للحصول على الطراز، حيث ستتوفر فقط منه للبيع الفئة ذات الأربعة أبواب والفئة العاملة بمحرك كهربائي هجين.

ومنذ بداية عام 2021، باعت جييب نحو 2600 ألف نسخة من مختلف فئات طراز "رانجلر"، بدول أوروبا.

وتعمل النسخة المحظورة من الطراز بمحرك V8 يعمل بالديزل وينتج قوة 392 حصانا، ويتمتع بقدرات اقتحام للطرق الوعرة.