موجز ”الخليج 365” للسيارات.. ميني تسلا وأزمة "الفارهة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أضحى صغر حجم السيارة الكهربائية وقلة تكلفتها، عنصرين أساسيين لدى شركة تسلا الأمريكية حتى تستمر ضمن المنافسة في المستقبل.

وحسب موقع "إنسايد إي في" المتخصص بأخبار السيارات الكهربائية، تضع تسلا نصب أعينها سيارات فولكسفاجن الكهربائية الجديدة وتحديدا طراز ID.4 الذي تطرحه ضمن فئة "هاتشباك".

أزاحت شركة جيلي الستار عن سيارتها Starburst الاختبارية، التي تمتاز بمفاهيم ابتكارية تنطق باللغة التصميمية المستقبلية للموديلات المقبلة.

وتدمج السيارة المحتمل اعتمادها على نظام الدفع الكهربائي بين هيكلي السيارات الكوبيه والكومبي، كما تقدم حلولا مستقبلية فيما يخص نظام الإضاءة والأبواب والمقصورة الداخلية.

طالت أزمة نقص الرقائق اللازمة لتصنيع السيارات، بعد تفشي الجائحة، شركة لاند روفر البريطانية، التي أوقفت إنتاج موديلات فارهة.

وحسب موقع "موتور وان"، اليوم الأربعاء، أدت تلك الأزمة إلى تعطل تصنيع النسخ الأحدث من طرازي "ديفندر" و"ديسكفري" لأجل غير مسمى.

طرحت شركة بيجو الفرنسية، سيارتها الفان e-Rifter الكهربائية بسعر يبدأ من 37 ألفا و590 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها e-Rifter الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يتسارع بالسيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 11.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 135 كلم/ساعة.

أطلقت دراسة متخصصة تحذيرا شديدا اليوم الأربعاء من خطورة قيادة السيارة في حالة "العطش". وكشفت دراسة نقلها موقع "موتور وان" عن أن تأثير " العطش" عند قيادة السيارة يعادل نفس تأثير القيادة تحت تأثير الخمر.

ونصحت الدراسة بحفاظ السائق على قدر كاف من السوائل في جسده أثناء القيادة لتجنب ذلك. وحسب موقع "موتور وان"، خضع لهذه الدراسة 11 فردا وضعوا تحت اختبار قيادة لمدة ساعتين تحت تأثير العطش.