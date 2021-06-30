استقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي من منصبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، الأربعاء، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، رغبته في التنحي من منصبه.

وشغل شبات منصبه لمدة أربع سنوات وترأس الوفد الإسرائيلي في محادثات السلام مع دول الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "عند تشكيل الحكومة، وافق رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات على طلب رئيس الوزراء بينيت البقاء في منصبه من أجل تسهيل الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية الوظيفية".

وأضاف: "ساعد رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات الحكومة وفريقها أثناء توليهم المنصب".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "سيبقى رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات في منصبه حتى نهاية أغسطس/آب 2021".

وقال: "سيعين رئيس الوزراء بديلاً لمنصب رئيس مجلس الأمن القومي في المستقبل القريب، مع توفير انتقال منظم مع رئيس مجلس الأمن القومي المنتهية ولايته".

وشكر بينيت رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات "لمساهمته الكبيرة في الأمن القومي لإسرائيل".

وقال: "أود أن أشيد بمئير بن شبات على السنوات الطويلة التي ساهم فيها بنجاح ومهنية في أمن إسرائيل. لقد عمل مئير في سلسلة من المناصب وأظهر إنجازات رائعة في كل منها؛ لديه فهم عميق للتحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجه إسرائيل".

وأضاف: "وحتى أثناء أزمة كورونا ، عمل مئير ليل نهار من أجل صحة مواطني إسرائيل ، أداءه يستحق التقدير ، وأنا متأكد من أنه سيقدم مساهمة كبيرة لإسرائيل ".

وولد بن شبات في العام 1966 لوالدان من أصول مغربية.

وبعد أن عمل مراسلا صحافيا انخرط في الجيش الإسرائيلي حتى عام 1989 حيث انضم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) وتولى عدة مناصب هامة.

ويحمل بن شبات شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بار إيلان الإسرائيلية.