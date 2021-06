بورش كايين تيربو GT الرائدة تنطلق بقوة 631 حصان “سعر وصور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش الستار عن كايين تيربو GT الجديدة الرائدة في مجال الموديل، مع انطلاقها في الأسواق خلال أشهر بسعر أمريكي يبدأ من 180,800 دولار – 678,000 ريال.

وستتوفر الفئة الجديدة بهيئة الكوبيه بشكل حصري، مع تزويدها بمحرك 4.0 توين تيربو V8 بقوة 631 حصان وعزم 849 نيوتن متر بتحديثات ميكانيكية عميقة مقارنة بنسخة كايين تيربو كوبيه، مع وصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

وتتسارع كايين تيربو GT من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.1 ثانية فحسب، بسرعة قصوى تقترب من 300 كلم\س، كما انخفض نظام التعليق الهوائي بـ 0.7 إنش مقارنة بنسخة كايين تيربو كوبيه، وازداد ثباته بـ 15%.

وتشمل مواصفات السيارة نظام عادم مزدوج من التياتينوم ومقدمة جديدة وجناح خلفي من ألياف الكربون وجنوط 22 إنش جديدة.

وتدعم الداخلية 4 ركاب، مع مقعدين أماميين بـ 8 وضعيات مختلفة، وجلود ألكانتارا الفاخرة وتخييط بالغ الأناقة وتطريز Turbo GT على مساند الرأس.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin