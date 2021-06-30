تعرف على أغلى 20 سيارة بالعالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ارتفعت أسعار السيارات الخارقة والفاخرة لمستويات غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة لعوامل متعددة أبرزها ازدياد الشريحة الثرية القادرة على اقتناء هذه السيارات سواء في الغرب أو في أسواق جديدة صاعدة مثل الصين، ونستعرض لكم هنا قائمة بأغلى 20 سيارة في العالم.

محمد يوسف

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