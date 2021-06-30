تعرف على أغلى 20 سيارة بالعالم

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ارتفعت أسعار السيارات الخارقة والفاخرة لمستويات غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة لعوامل متعددة أبرزها ازدياد الشريحة الثرية القادرة على اقتناء هذه السيارات سواء في الغرب أو في أسواق جديدة صاعدة مثل الصين، ونستعرض لكم هنا قائمة بأغلى 20 سيارة في العالم.
فيراري لافيراري : 1.4 مليون دولار – 5.25 مليون ريال
باجاني هوايرا: 1.4 مليون دولار – 5.25 مليون ريال
مكلارين إلفا: 1.7 مليون دولار – 6.37 مليون ريال
فيراري مونزا : 1.7 مليون دولار – 6.37 مليون ريال
بنتلي باكالار: 1.9 مليون دولار – 7.12 مليون ريال
بينينفارينا باتيستا: 2.5 مليون دولار – 9.37 مليون ريال
مرسيدس AMG بروجيكت وان: 2.7 مليون دولار – 10.12 مليون ريال
أستون مارتن فيكتور: 3 مليون دولار – 11.25 مليون ريال
بوجاتي بولايد: 3 مليون دولار – 11.25 مليون ريال
أستون مارتن فالكيري: 3.2 مليون دولار – 12 مليون ريال
W موتورز لايكان هايبرسبورت الإماراتية: 3.4 مليون دولار – 12.75 مليون ريال
باجاني هوايرا رودستر بي سي: 3.5 مليون دولار – 13.12 مليون ريال
بوجاتي شيرون بورسبورت: 3.6 مليون دولار – 13.5 مليون ريال
لامبورغيني سيان: 3.6 مليون دولار – 13.5 مليون ريال
بوجاتي شيرون سوبر سبورت +300: 3.9 مليون دولار – 14.6 مليون ريال
لامبورغيني فينينو: 4.5 مليون دولار – 16.87 مليون ريال
بوجاتي ديفو: 5.8 مليون دولار – 21.75 مليون ريال
مرسيدس مايباخ إكسيليرو: 8 مليون دولار – 30 مليون ريال
بوجاتي شينتوديتشي: 9 مليون دولار – 33.75 مليون ريال
بوجاتي لافواتور نوار: 13.4 مليون دولار – 50.2 مليون ريال
رولزرويس بوت تيل: 28 مليون دولار – 105 مليون ريال