نصائح يجب اتباعها لتجهيز السيارة قبل الرحلات الصيفية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ترغب عائلات كثيرة خلال فصل الصيف في الانطلاق بسياراتهم إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية، لكن يواجه السائقين أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، لذا يجب الاستعداد وتجهيز السيارة بشكل كامل قبل السفر.

– زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، لذا يجب قياس مستوى الزيت قبل التحرك والتأكد من عدم نقصانه.

– زيت الفرامل

عند قياس منسوب زيت المكابح يجب التأكد من عدم تناقصه لأن ذلك يعني تآكل تيل الفرامل الأمر الذي قد يكون خطر على حياتك ومن معك بالسيارة.

– سائل التبريد

يجب التأكد من وجود مياه كافية بمبرد المحرك، وفي حال نقصانه يتم تزويده، ولكن إحذر من فتح الغطاء والمحرك ساخن حتى لا تتعرض للحروق، كما يجب أن يتم تزويد القربة الجانبية بالمياه.

– الإطارات

يعد فحص وقياس ضغط هواء الإطارات من أهم الأمور التي يجب فعلها قبل السفر، والتأكد من سلامة الإطارات كي لا تتعرض لمخاطر الانفجار أو فقدان الهواء بداخلها أثناء السفر.

– البطارية

يجب فحص البطارية للتأكد من سلامتها، ويمكن فحصها عن طريق إزالة الكابل السالب أولا ثم الموجب، ومن ثم التأكد من وجود ماء كاف إذا ما كانت البطارية سائلة، أما إذا كانت جافة فيكفي التأكد من قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة.