أسباب ظهور نتعة في القير الأوتوماتيكي عند تغير السرعات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يفضل كثير من السائقين حالياً قيادة السيارات التي تحتوي على القير الأوتوماتيكي لسهولة قيادتها خاصة مع الزحام المروري السائد في معظم دول العالم، لكن مثل باقي أجزاء السيارة فإن القير الأوتوماتيكي يتعرض إلى بعض الأعطال، ومن هذه الأعطال النتعة التي تحدث في القير أثناء تغيير السرعات.

وتستمر هذه النتعة (وهي عبارة عن طقة أو دقة قوية جداً من الخلف) لعدة دقائق، ويجب في حال ظهورها القيام بصيانة القير على الفور، كي لا تتفاقم المشكلة وتتأثر باقي الأجزاء السليمة، واليوم نقدم لكم أبرز الأسباب التي تؤدي لظهور النتعة التي تصيب القير الأوتوماتيكي، وهي كما يلي.

– عدم تغيير زيت المحرك لفترات طويلة وتعرضه لفقد لزوجته وخصائصه واتساخه.

– حال انسداد أو تلف فلتر زيت القير نتيجة زيادة الشوائب والأوساخ.

– في حال زيادة الزيت عن الحد المسموح به أو نقص الزيت أثناء تدفقه إلى علبة التروس أثناء عملية تغيير السرعات.

– إذا تعرضت برمجة تغيير السرعات في علبة التروس بحاسوب السيارة للخلل.

– إذا تعرض محول عزم الدوران في السيارة للأعطال.