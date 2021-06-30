كندا ستحظر محركات البنزين والديزل في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من إعلان بريطانيا عن حظر مبيعات البنزين والديزل بحلول 2030، أعلنت كندا عن خطة مشابهة تشمل حظر سيارات وشاحنات البنزين والديزل بحلول 2035.

وتواجه كندا تحديات خاصة لتجهيز البنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي لكونها ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية المساحة الجغرافية، وتنوي الحكومة الكندية الاستثمار بشكل جاد في محطات الشحن والحوافز لتشجيع المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية.

ويشمل الحظر السيارات الهجينة كذلك في نفس الموعد مع استهداف كندا لأن تكون دولة محايدة تماماً كربونياً بحلول 2050.

ويُذكر أن أمريكا رفضت تحديد موعد لحظر محركات البنزين والديزل كما فعلت دول غربية أخرى، لتقرر ترك الأمر للولايات نفسها، وهو ما رأيناه مع إعلان ولاية كاليفورنيا عن حظر البنزين والديزل بحلول 2035.