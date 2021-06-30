الإمارات الخامسة عالميا بمؤشر الأمن السيبراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبوأت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

ويرصد المؤشر التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم.

وقفزت الإمارات بهذا التصنيف 33 مركزا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 مقارنة مع التصنيف السابق ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات واتخاذ كافة الطرق المتقدمة في حمايته وهو ما أهلها لاعتلاء هذه المكانة العالمية، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن القفزة الكبيرة لدولة الإمارات وتقدمها إلى 33 مركزا لتصل إلى المركز الخامس عالميا على مؤشر الأمن السيبراني، هو نتاج التوجيهات السديدة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بإنجاز بنية تحتية رقمية متطورة تواكب طموحات دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة.

وأضاف، أن التصنيف المتقدم للإمارات بمؤشر الأمن السيبراني هو ثمار صواب الإستراتيجيات والسياسات التي اتخذتها دولة الإمارات في رقمنة الحياة في ظل بيئة عمل ذكية متكاملة تتمتع بالأمن والأمان.

وتابع: والذي بدوره انعكس على تعزيز أداء مختلف القطاعات ويدفع نحو مزيد من التقدم والرخاء ويرسخ مكانة الإمارات المتقدمة عالميا في مجال الأمن السيبراني.

وأكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذا الإنجاز ما كان أن يتحقق لولا تكاتف الجهود الوطنية والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وكفاءة الكوادر الوطنية المؤهلة التي رفعت راية الإمارات إلى عنان السماء محققة المراكز المتقدمة في مختلف المجالات على مستوى العالم وهو ما نطمح إلى استدامته في إستراتيجية مجلس الأمن السيبراني.

ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل الإمارات، الحافل في مجال الأمن السيبراني، حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني، وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية وإطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني الإلكتروني.