سيارة تسلا صغيرة ورخيصة.. خطة العملاق الأمريكي لمنافسة فولكسفاجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضحى صغر حجم السيارة الكهربائية وقلة تكلفتها، عنصرين أساسيين لدى شركة تسلا الأمريكية حتى تستمر ضمن المنافسة في المستقبل.

وحسب موقع "إنسايد إي في" المتخصص بأخبار السيارات الكهربائية، تضع تسلا نصب أعينها سيارات فولكسفاجن الكهربائية الجديدة وتحديدا طراز ID.4 الذي تطرحه ضمن فئة "هاتشباك".

وترغب تسلا في توفير سيارة في المستقبل، تطبق عليها وصفة التكلفة والحجم، سيكون الهدف الرئيسي منها مواجهة موديل فولكسفاجن ID.4 الكهربائي.

وحسب الموقع الأمريكي ستحرص تسلا على أن تكون سيارتها الهاتشباك المنافسة لـ ID.4، لا تتخطى تكلفتها 25,000 دولار، لكسب شريحة أكبر من العملاء من متوسطي الدخل.

الحاسوب العملاق

وكشفت شركة تسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكي عن حاسوب جديد،وصف بأنه خامس أقوى حاسوب في العالم.

يأتي هذا الكشف قبل إطلاق شركة "تسلا" حاسوبها العملاق القادم المسمى "Dojo"، والمتوقع أن يكون الأقوى في العالم.

وسوف يتم استخدام هذا الحاسوب، لتدريب الشبكات "العصبونية" التي تعمل على تشغيل المرشد الآلي في سيارات "تسلا" ذاتية القيادة ، وبرنامج الذكاء الاصطناعي الذاتي القيادة القادم.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان لدى "تسلا" تركيز واضح على قوة الحوسبة داخل وخارج سياراتها، وذلك حسب موقع " aitnews".

وتحتاج الشركة إلى أجهزة حواسيب قوية بما يكفي لتشغيل برامجها الذاتية القيادة في الداخل.

فيما تحتاج إلى أجهزة حواسيب عملاقة في الخارج لتدريب برامجها الذاتية القيادة المدعومة بالشبكات العصبونية التي تغذيها كميات مهولة من البيانات القادمة من الأسطول.



