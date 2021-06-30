جيلي Starburst.. سيارة المستقبل تدمج بين الكوبيه والكومبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت شركة جيلي الستار عن سيارتها Starburst الاختبارية، التي تمتاز بمفاهيم ابتكارية تنطق باللغة التصميمية المستقبلية للموديلات المقبلة.

وتدمج السيارة المحتمل اعتمادها على نظام الدفع الكهربائي بين هيكلي السيارات الكوبيه والكومبي، كما تقدم حلولا مستقبلية فيما يخص نظام الإضاءة والأبواب والمقصورة الداخلية.



وتلفت السيارة الأنظار إليها من خلال شريط ليد بالمقدمة يمتد عبر عرض السيارة بالكامل. ويربط شريط خفيف يمتد عبر عرض السيارة بالكامل المصابيح الخلفية، والتي تتكون من العديد من الأشرطة الصغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إضاءة مبيت العجلات يتغير لونها، مما يعني أنه يمكن عرض حالات مختلفة للسيارة أثناء القيادة أو شحن البطارية.

كما تقدم السيارة مفهوما جديدا فيما يخص الأبواب، والتي يتم فتحها بشكل متقابل على الجانب ولأعلى، مع الاستغناء عن العمود B لتسهيل عملية الدخول والخروج من السيارة.

وينتقل مفهوم الإضاءة الخارجية المكونة من العديد من شرائط LED الصغيرة إلى المقصورة الداخلية. وتظهر عناصر الإضاءة، في لوحة العدادات مع مجموعة العدادات الرقمية وشاشة لمسية ضخمة لنظام الملتيميديا.