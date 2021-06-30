تحذير من خطورة قيادة السيارة في حالة "العطش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دراسة متخصصة تحذيرا شديدا اليوم الأربعاء من خطورة قيادة السيارة في حالة "العطش".

وكشفت دراسة نقلها موقع "موتور وان" عن أن تأثير " العطش" عند قيادة السيارة يعادل نفس تأثير القيادة تحت تأثير الخمر.

ونصحت الدراسة بحفاظ السائق على قدر كافي من السوائل في جسده أثناء القيادة لتجنب ذلك.

وحسب موقع "موتور وان"، خضع لهذه الدراسة 11 فردا وضعوا تحت اختبار قيادة لمدة ساعتين تحت تأثير العطش.

وكانت النتيجة مفاجأة، فقد لوحظ تراجع في معدلات التركيز لدى السائقين .

كما رصدت أجهزة المراقبة لمؤشرات السائقين الحيوية، علامات تؤكد أن السائقين تحت تأثير العطش، ارتكبوا أخطاء قيادة عديدة ، البعض منها كان يشكل خطرا على حياتهم، وردود فعل أثناء القيادة في حالة العطش تساوي ردود الفعل التي تظهر على الشخص تحت تأثير الخمر.

ونصحت الدراسة بضرورة الحفاظ على الاكتفاء من السوائل قبل قيادة السيارة وشرب نصف جالون من المياه يوميا على الأقل.