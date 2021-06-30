e-Rifter.. سيارة كهربائية عائلية جديدة من بيجو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة بيجو الفرنسية، سيارتها الفان e-Rifter الكهربائية بسعر يبدأ من 37 ألف و590 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها e-Rifter الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يتسارع بالسيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 11.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 135 كلم/ساعة.



ويعتمد نظام الدفع على بطارية ليثيوم أيون سعة 50 كيلووات ساعة تمنح السيارة التيار الكهربائي اللازم لدفعها 280 كلم، قبل أن يتم توصيلها بمصدر التيار لإعادة الشحن في سبع ساعات ونصف.

ويمكن الوصول إلى 80% من الشحن في غضون نصف ساعة فقط بتوصيل السيارة بشاحن سريع. ويتوفر للسيارة جنوط قياس 16 بوصة، وأخرى من الألومنيوم قياس 17 بوصة.

وتستند السيارة على باقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الجر، وبدء السير، وكاميرا الرجوع للخلف، ونظام الحفاظ على حارة السير، ومساعد الزاوية الميتة، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في الضوء العالي.

ويتوفر للسيارة قمرة رقمية مع شاشة HD قياس 10 بوصة، وتسع السيارة بطول 4.40 أو 4.75 متر ما يصل إلى 7 أشخاص، وما يصل إلى 1050 لترا، مع 186 لترا إضافية في مواضع التخزين.