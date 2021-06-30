نصائح مفيدة قبل الانطلاق بسيارتك الجديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

قدم خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني مجموعة نصائح عند استخدام السيارة الجديدة للحفاظ على محركها أثناء فترة "التليين".



وأوصى الخبراء بعدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل في أول 1000 كلم، تفاديا للإضرار بالأجزاء الداخلية للمحرك وزيادة استهلاكه للزيت وتقليل عمره الافتراضي.

وأوضح خبراء الهيئة أن زيادة الضغط على المحرك وأسطواناته في البداية قد يعمل على تآكل مساحة كبيرة من أسطح الأسطوانات، وهو ما يعمل بعد ذلك على زيادة استهلاك المحرك للزيت، ومن ثم تقليل عمره الافتراضي.

وأشار الخبراء إلى أن المكابح تحتاج هي الأخرى لبعض الوقت، حتى تتعاون أقراص المكابح والبطانات بشكل جيد لكبح العجلات.

ومن المكونات، التي تحتاج لبعض الوقت لتعمل بشكل جيد، ممتصات الصدمات والإطارات.

وحذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف تهدد سلامة القيادة؛ لأنها تحد من تركيز قائد السيارة وتقلل من سرعة رد الفعل.

وتشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة تصل إلى 20%.

ولتجنب ذلك ينصح الخبراء الألمان بضبط مكيف هواء السيارة على درجة حرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية؛ حيث إن هذا هو النطاق، الذي يظل فيه قائد السيارة محافظا على تركيزه.

وإذا كانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، فيجب أولا التخلص من الحرارة الموجودة بالمقصورة الداخلية قبل تشغيل مكيف الهواء، وذلك بفتح الأبواب والنوافذ، ثم التحرك بالسيارة حتى يتم طرد الهواء الساخن الموجود بالمقصورة الداخلية، ثم يتم تشغيل المكيف بعد إغلاق النوافذ.

وفي البداية ينبغي أن يعمل المكيف في وضع التهوية لبضع دقائق وبأقصى طاقة ممكنة، ثم يتم بعد ذلك ضبط درجة الحرارة المطلوبة.

كما يراعى أيضا عدم توجيه فتحات التهوية مباشرة نحو الرأس أو الجسم؛ حيث يؤدي ذلك إلى التهاب الأغشية المخاطية عند الكثيرين.

وبدلا من ذلك ينبغي توجيه الهواء البارد إلى الزجاج الأمامي عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، ليتم توجيهها بعد ذلك إلى ركاب السيارة بشكل غير مباشر.