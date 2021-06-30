“النقل” أهداف منصة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أنشطة النقل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت الهيئة العامة للنقل منصة إلكترونية تتيح خدمة الاعتراض على مخالفات أنشطة وسيارات النقل العام، وتُمكن الأفراد والشركات من تقديم الاعتراضات ومتابعتها إلكترونيًا، وذلك بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور لدى وزارة الداخلية.

وكشفت الهيئة في إنفوجراف توضيحي أن أهداف إطلاق منصة إلكترونية للاعتراضات على مخالفات أنشطة النقل تتمثل في استقبال طلبات الاعتراض آليًا وأتمتة وضبط وتسهيل الإجراءات، ومن ثم توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية واتخاذ القرار بشكل سريع ودقيق، وأخيرًا تقليل الوقت والجهد على مقدم الاعتراض.

وأوضحت الهيئة أنها خصصت لجانًا مسؤولة عن استقبال الاعتراضات ودراستها عن طريق استعراض المخالفات من خلال الربط مع النظام آليًا، واتخاذ القرار الخاص بالاعتراض وتنفيذه إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين، وزيادة جانب الشفافية وحوكمة الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشروع التحول الرقمي للهيئة.