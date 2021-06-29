موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مهمة "لامبورجيني"و مفاجأة أستون مارتن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعلنت ماركة لامبورجيني الإيطالية عن أحدث نسخها تطرحها لخدمة إرشاد الطائرات بمطار بولونيا جولييلمو ماركوني من طراز Huracan Evo.

أزاحت ماركة أستون مارتن الستار عن أحدث نسخة من طرازها الخارق Valkyrie AMR Pro بقوة هائلة.

طراز أودي E-TRON يعتبر حاليا المنافس الأقوى لسيارات تسلا ضمن فئة SUV، ما يجعل المهتمين بهذه الفئة في حالة ترقب للنسخ الأحدث منها.

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق سيارتها Yaris Cross الجديدة من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، في الأسواق خلال سبتمبر القادم.

على خطى أودي، كشفت ماركة فولكسفاجن عن الموعد الذي تتوقف به عن طرح سيارات بمحركات احتراق داخلي، وتكتفي فقط بالمحركات الكهربائية.

باتت أيام طراز بي إم دبليو i3 معدودة بالولايات المتحدة، بعد إعلان الماركة البافارية عن وقفها لطرحه بأمريكا بداية من يوليو المقبل.

أعلنت هوندا اليابانية عن شراكة مع جنرال موتورز لتصنيع سيارة من المقرر طرحها بداية عام 2030.

