أسعار سيارات كاديلاك 2021 شاملة الضريبة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في تغطية أسعار السيارات الجديدة في السعودية، واليوم نستعرض معكم سيارات كاديلاك 2021 من وكيلها الحصري الجميح للسيارات، وبالطبع جميع الأسعار شاملة الضريبة 15%.

كاديلاك سي تي 4

فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 163,346 ريال

فئة نص فل بسعر 168,084 ريال

فئة سبورت فل كامل بسعر 185,851 ريال

كاديلاك سي تي 5

فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 185,851 ريال

فئة نص فل بسعر 190,590 ريال

فئة سبورت فل كامل بسعر 219,018 ريال

كاديلاك XT4

فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 169,269 ريال

فئة بريميم لوكسوري نص فل بسعر 197,697 ريال

فئة سبورت فل كامل بسعر 209,542 ريال

كاديلاك XT5

تتوفر بفئة واحدة بريميوم لوكسوري بسعر 216,649 ريال

كاديلاك XT6

فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 209,542 ريال

فئة بريميم لوكسوري نص فل بسعر 243,892 ريال

فئة سبورت فل كامل بسعر 248,630 ريال

كاديلاك اسكاليد

السعر يبدأ من 460,000 ريال ويرتفع حسب التجهيزات والإضافات