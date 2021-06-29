أسعار سيارات كاديلاك 2021 شاملة الضريبة

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في تغطية أسعار السيارات الجديدة في السعودية، واليوم نستعرض معكم سيارات كاديلاك 2021 من وكيلها الحصري الجميح للسيارات، وبالطبع جميع الأسعار شاملة الضريبة 15%.
كاديلاك سي تي 4
- فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 163,346 ريال
- فئة نص فل بسعر 168,084 ريال
- فئة سبورت فل كامل بسعر 185,851 ريال
كاديلاك سي تي 5
- فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 185,851 ريال
- فئة نص فل بسعر 190,590 ريال
- فئة سبورت فل كامل بسعر 219,018 ريال
كاديلاك XT4
- فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 169,269 ريال
- فئة بريميم لوكسوري نص فل بسعر 197,697 ريال
- فئة سبورت فل كامل بسعر 209,542 ريال
كاديلاك XT5
تتوفر بفئة واحدة بريميوم لوكسوري بسعر 216,649 ريال
كاديلاك XT6
- فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 209,542 ريال
- فئة بريميم لوكسوري نص فل بسعر 243,892 ريال
- فئة سبورت فل كامل بسعر 248,630 ريال
كاديلاك اسكاليد
السعر يبدأ من 460,000 ريال ويرتفع حسب التجهيزات والإضافات