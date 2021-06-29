اخبار السيارات

أسعار سيارات كاديلاك 2021 شاملة الضريبة

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في تغطية أسعار السيارات الجديدة في ، واليوم نستعرض معكم سيارات كاديلاك 2021 من وكيلها الحصري الجميح للسيارات، وبالطبع جميع الأسعار شاملة الضريبة 15%.

كاديلاك سي تي 4

  • فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 163,346 ريال
  • فئة نص فل بسعر 168,084 ريال
  • فئة سبورت فل كامل بسعر 185,851 ريال

كاديلاك سي تي 5 

  • فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 185,851 ريال
  • فئة نص فل بسعر 190,590 ريال
  • فئة سبورت فل كامل بسعر 219,018 ريال

كاديلاك XT4 

  • فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 169,269 ريال
  • فئة بريميم لوكسوري نص فل بسعر 197,697 ريال
  • فئة سبورت فل كامل بسعر 209,542 ريال

كاديلاك XT5 

تتوفر بفئة واحدة بريميوم لوكسوري بسعر 216,649 ريال

كاديلاك XT6 

  • فئة لوكسوري ستاندرد بسعر 209,542 ريال
  • فئة بريميم لوكسوري نص فل بسعر 243,892 ريال
  • فئة سبورت فل كامل بسعر 248,630 ريال

كاديلاك اسكاليد

السعر يبدأ من 460,000 ريال ويرتفع حسب التجهيزات والإضافات

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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