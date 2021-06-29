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عرض الصيف على تمويل جميع سيارات نيسان بترومين بدون دفعة أولى

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات نيسان بالتعاون مع شركة بترومين نيسان، ضمن حملة عرض الصيف.

السيارات المشمولة في العروض:

  • جميع سيارات نيسان

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

مواصفات العرض:

إذا كان راتبك من 5,000 إلى 9,999 ريال:

  • دفعة أولى: 5% فقط
  • دفعة أخيرة تصل الى 35%

أما اذا كان راتبك فوق 10,000

  • بدون دفعة أولى
  • دفعة أخيرة تصل إلى 40%

في حين أن معدل النسبة السنوي يبدأ من 8.8%، ولا ننسى ان عرض الخير لازال قائم.

 مميزات العرض:

  • التسجيل واستلام السيارة من الوكيل
  • تقدم الطلب ويصدر له أمر الشراء في نفس اليوم
  • كل مفاتيح السيارة تستلمها وقت استلام السيارة من الوكالة
  • تفويض واحد من بداية العقد لنهايته
  • تطبق الشروط والأحكام
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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